N'Djamena : un nouveau centre de production de titres sécurisés inauguré à N'Djari

Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), Mahamat Oumar Kessou, a souligné dans son allocution que le président de la République a toujours pour objectif de fournir des services de qualité à la population en un temps record. Le gouvernement a donné des orientations claires pour que l'ANATS puisse implanter un maximum de centres dans N'Djamena et dans le reste du Tchad.



Ainsi, les citoyens n'auront plus besoin de se déplacer d'une ville à une autre pour obtenir leur passeport, carte d'identité nationale ou tout autre document produit par l'ANATS.



En novembre 2022, le président de la République a annoncé la gratuité de la délivrance de la carte nationale d'identité pour une période de six mois lors de son passage à Mongo dans la province du Guera. Les citoyens peuvent donc en profiter pour renouveler ou obtenir leur carte nationale d'identité sans coût.



Ce nouveau centre d'enrôlement des populations et production de titres sécurisés est une excellente nouvelle pour les citoyens de N'Djamena qui pourront désormais obtenir des services publics de qualité en un temps record.