N'Djamena : une femme frappée avec la crosse d'un pistolet dans une​ auberge

Fait divers. Une affaire de couple a tourné au drame ce dimanche. Un homme a violemment frappé sa copine au visage et à la tête avec la crosse de son pistolet. La scène s'est produite dans une auberge de la place à Chagoua, non loin du bar dancing sur 5/5 dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Selon les explications de la victime, l'homme n'a pas honoré ce qu'ils se sont promis. "C'est suite au désaccord qu'il m'a blessé avec son arme", affirme-t-elle.



Voyant la gravité de la blessure, l'homme a tenté de fuir. Il a été rattrapé par les jeunes du quartier et les moto-taxis, avant d'être maitrisé par un officier de police en pause.



L'officier a arraché immédiatement l'arme tandis que l'auteur des faits a été transféré à la coordination de la police Nationale du 7ème arrondissement.