TCHAD N'Djamena : une journée de prière dans les 10 arrondissements pour la paix et la sécurité

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 12 Mars 2022



La plateforme des 212 associations pour le soutien au CMT prône pour la paix et le vivre-ensemble dans les dix arrondissements de la capitale.

La plateforme de 212 associations pour le soutien au CMT, conduite par son coordonnateur Mahamat Nour Haggar, a lancé une journée de prière pour consolider la paix et la sécurité au Tchad, ce 11 mars 2022 dans les 10 arrondissements de N’djamena.



Cet appel à la prière a vu la présence des plusieurs leaders religieux notamment le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman. Dans chaque arrondissement de la capitale, des fidèles se sont réunis pour faire des prières et lire le Saint Coran en faveur de la paix au Tchad. Pour ce faire, la plateforme de 212 associations a remis des bœufs aux différents représentants des religieux de chaque arrondissement afin de galvaniser les fidèles qui ont répondu présents.



Dans chaque arrondissement, les membres de la plateforme de 212 associations ont sensibilisé en faveur de la paix, la cohabitation pacifique, le respect des religions et le vivre-ensemble. Le coordonnateur national Mahamat Nour Haggar s'est dit très honoré par l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a relevé que les prières et les lectures du Coran en faveur de la paix sont des choses essentielles pour une paix durable, la cohabitation et le vivre-ensemble au Tchad.

Pour lui, la prière est comme un moteur humain qui donne la force, la quiétude dans les cœurs et la foi d’agir en bon citoyen pour le bien-être de tous. De même, il a estimé que la prière est un élément important et fondamental pour la consolidation de la paix. Prier pour la Paix, c’est se rapprocher les uns et des autres, chose que Dieu même a recommandé pour ses fidèles afin de prêcher l’amour du prochain, le pardon et considérer l’autre comme soi-même. Mahamat Nour Haggar a soutenu en outre que sans la paix, personne ne peut entreprendre et c’est grâce à cette paix maintenue par le CMT, à sa tête Mahamat Idriss Deby, qu’aujourd’hui les tchadiens soufflent l’air de la sécurité et de la paix et que chacun vaque normalement à ses occupations.



Pour le vice-président du CSAI, Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman, les tchadiens dans leur ensemble aiment la paix. Lorsqu’ils sont confrontés à des calamités ou des difficultés, ils ont toujours recours à des livres saints et à des prières pour chasser hors de soi le fléau et aussitôt le malheur s’en va car, dit-il, Allah exauce toujours les vœux de ses fidèles. Il rassure qu'aujourd’hui, la paix règne au Tchad et c’est grâce à la promptitude du CMT qui a pris le pouvoir pour instaurer la sécurité aux tchadiens à la suite du décès du maréchal Idriss Deby Itno.



“Le Tchad est en période de transition et de réconciliation de ses fils et filles. Chaque citoyen doit, dans ses œuvres, sensibiliser pour la paix et la cohabitation pacifique", a-t-il souhaité. Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le vice-président Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman s'est dit très reconnaissant envers la plateforme des 212 associations pour les œuvres entreprises en faveur de la paix au Tchad.



Moussa Alkhali, coordonnateur adjoint de la plateforme des 212 associations, a quant à lui affirmé qu’il faut privilégier la cohabitation et le vivre-ensemble car sans cela, il n’y aura pas de paix ni développement et même se réunir pour la prière se posera problème. Pour lui, il faut que les tchadiens s’unissent comme un seul homme, main dans la main pour reconstruire le Tchad et donner l’exemple à d’autres pays afin d’emboîter le pas.





