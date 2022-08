N'Djamena : une rue baptisée Sultan Ali Abdoulaye Sabre Borgou

C'est la rue 1419 à Farcha dans le 1er arrondissement qui est ainsi nommée en hommage à Ali Abdoulaye Sabre Borgou. Ce dernier, sultan du Dar Kafka, a été ambassadeur du Tchad en Libye et au Niger. Aussi administrateur à la police, il "a écrit son passage en lettres d'or" dans cette institution, vante sa progéniture.



En tant qu'ambassadeur, son passage a marqué les étudiants tchadiens au Niger, "sa seconde famille". Ceux-ci ont bénéficié de son "amour paternel". Grâce au feu ambassadeur, ils n'ont eu "aucun problème" car le défunt Ali "écoutait avec le cœur et non les oreilles, couvait les jeunes comme une mère poule", témoigne Yaya Mahamat Moundet, ancien étudiant du Tchad au Niger.