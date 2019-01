N'Djamena : une université soudanaise va ouvrir des filières d'enseignement

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, David Houdeingar a reçu ce vendredi 4 janvier à N'Djamena une délégation de l'Université Nil Blanc du Soudan conduite par le président du conseil d'administration Alsamani Abdelatif. Les échanges entre les deux partiers ont porté essentiellement sur l'éventuelle ouverture d'une branche universitaire soudanaise à N'Djamena.



L'Université de N'Djamena sera renforcée dans les prochains jours par l'ouverture de plusieurs filières spécialisées : la médecine, la science informatique et la pharmacie.



Le président du conseil d'administration de l'Université Nil Blanc, Alsamani Abdelatif s'est imprégné des modalités pratiques tel que le programme d'enseignement et les locaux de l'Université de N'Djamena, afin de mettre sur pied un programme qui rime avec les filières qui seront enseignées.



"Nous sommes au stade des entretiens pour voir au regard des textes de notre pays et de ceux du Soudan comment concrètement on va mettre en place cette branche de l'université du Nil Blanc à N'Djamena", a expliqué le ministre David Houdeingar.



D'après lui, "lorsque les choses se seront précisées, nous verrons concrètement ce qu'il y a lieu de faire. Au stade actuel, il y a un certain nombre de préalables à réaliser, en termes d'acquisition des infrastructures d'accueil et en terme de mobilisation des ressources humaines, du corps professoral à mobiliser pour éventuellement ouvrir cette branche à N'Djamena".



L'ouverture de cette branche sera un avantage pour le Tchad et renforcera la coopération avec le Soudan.