N’Djamena : vers une suspension de cours dans des lycées après une bagarre

N'Djamena, la capitale tchadienne, a été le théâtre d'une bagarre impliquant trois établissements ce lundi 13 mars 2023 : le Lycée Technique Commercial, le Lycée Félix Eboué Scientifique et Littéraire.



La bagarre a causé des dégâts matériels, a rapporté le délégué à l'éducation nationale et à la promotion civique de la commune de N'Djaména, Mahamat Djibrine Saleh. Le délégué a ordonné à l'inspection de la province de N'Djamena de suspendre les cours dans les trois établissements pendant trois à quatre jours. Les proviseurs des trois lycées doivent fournir un rapport détaillé pour identifier les responsables et les sanctionner, a ajouté le délégué Mahamat Djibrine Saleh.



Pour l'heure, seul le rapport des proviseurs permettra de déterminer les responsabilités, selon le délégué. La police est actuellement sur les lieux pour assurer la sécurité.



Le délégué a souligné que la délégation de l'éducation nationale de la commune de N'Djamena, située au sein du Lycée Technique Commercial, est exposée à des risques. Il a plaidé pour que le ministère ouvre une porte spéciale au sud de l'établissement pour la délégation. En effet, lors de bagarres ou de manifestations, la délégation se trouve isolée, ce qui nuit aux activités éducatives.