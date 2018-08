N'djamena : les centres sociaux confrontés à des difficultés

TCHAD - La ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Mme Ardjoun Djalal Khalil, a visité ce mercredi 29 août les 9 centres sociaux de N’Djamena. Elle a rencontré le personnel exerçant dans ces structures afin de s’imprégner des conditions de fonctionnement et de travail des agents.



La ministre et sa délégation ont également recensé les difficultés auxquelles le personnel est confronté, avant d'échanger sur des pistes de solutions. Pour la première étape de la visite, au centre social n°9, le personnel était absent.



"A l'heure de la 4ème République, un changement doit venir de tout le monde. On demande à tous le personnel, en grève ou non, de venir prendre son poste. Quand on a une épidémie ou un problème d'insécurité alimentaire, ça ne touche pas seulement une seule personne mais ça touche tout le Tchad", a déclaré la ministre.



Les centre sociaux de la capitale font face à de nombreuses difficultés, notamment en termes d'infrastructures, d'équipements et de personnel.



D'après la ministre, "certains prennent leur courage à deux mains avec le peu qu'ils gagnent, ils essayent de s'organiser pour mener à bien les activités et la politique des centres."



La ministre a promis d'œuvrer avec les partenaires pour améliorer l’état de ces structures.