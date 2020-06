NAS Sponsorise un Cours d’Apprentissage Électronique Gratuit sur Academy.aero

National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero), fournisseur reconnu de services aéronautiques, sponsorise un cours d’apprentissage électronique gratuit, intitulé « COVID-19 : Vaincre la Crise et Évoluer en tant que Leader », offert sur la plateforme électronique d’entraînement www.Academy.aero. Le cours, spécialement conçu pour les professionnels de l’aviation, est le premier cours de son genre, dans l’industrie de manutention au sol à être accessible publiquement.

NAS offre ce cours entièrement gratuit à un total de 100,000 professionnels du secteur aéronautique. Le cours est disponible en anglais, français et portugais.

Comprenant quatre modules, le cours englobe une sensibilisation générale à la pandémie actuelle ainsi que ses effets sur l’industrie aéronautique, une illustration du rôle de l’industrie dans l’atténuation de ces effets et une fourniture de conseils avisés pour faire face à cette situation.

Hassan El Houry, PDG du Groupe NAS, a préciser : « Que nous traversons actuellement une période sans précédent. Les entreprises à travers le monde font face aux répercussions néfastes de la pandémie de COVID-19. Et l’industrie aéronautique n’en fait point exception. En cette période de crise, il est primordial pour les professionnels de l’aviation de saisir la situation sous tous ses angles, en restant calme, prudent et sauf, en attendant que cette période de crise soit derrière nous. Cet entrainement offre une assimilation complète de la pandémie, ses répercussions sur l’industrie et les solutions visant à limiter ces effets. Tout cela, en préservant consciencieusement leur bien-être et exploitant efficacement leur temps libre. »

NAS détient une présence dans plus de 45 aéroports à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud et fournit des services de manutention au sol à sept des dix premières compagnies aériennes. La compagnie opère également 45 salons d’aéroport et offre une large gamme de services, comprenant la manutention du fret, l’ingénierie et la maintenance de ligne, les technologies aéroportuaires, les opérations de bases fixes, la gestion de terminaux, la formation aéronautique, les solutions de voyage et les forfaits de rencontre et d'assistance.

Contact de presse :

Nita Bhatkar

nbhatkar@nas.aero

Connaître National Aviation Services :

National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero) est le fournisseur de services aéronautique à la croissance la plus rapide dans les marchés émergents.

Fondée en 2003, NAS s’est rapidement transformée d’une société basée au Koweït et fournissant des services de manutention au sol, à un chef de fil de l’industrie aéronautique, notamment dans les marchés émergents. NAS est présent dans plus de 45 aéroports en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, fournit des services d’assistance en escale à sept des dix premières compagnies aériennes du monde et gère plus de 45 salons d’aéroport.

Avec plus de 8,000 employés, compétents et expérimentés au sein de son réseau mondial, NAS est fermement résolue à fournir des services aéronautique de référence à travers le globe.

La gamme de services dont NAS offre, est composée de services de la rampe et d’assistance en escale, services passagers, services de gestion du fret, services d’ingénierie et d’assistance en ligne, services de fourniture de technologies aéroportuaires, services d’opérations de base, services de gestion des terminaux aéroportuaires, centre de formation aéronautique, solutions de voyage, gestion des salons, accueil et assistance des passagers.

Affiliée aux principales organisations de l’industrie, NAS suit constamment les normes de l’aviation internationale tout en détenant des certifications de l’ISO, l’EMS et l’OHSAS. NAS est l’une des premières sociétés fournissant des services d’assistance au sol dans le monde à obtenir l’accréditation ISAGO (Audit de Sécurité IATA Relatif aux Opérations au Sol), matérialisant l’engagement de la société à fournir des services de qualité optimale, misant sur la sureté et la sécurité.

Pour plus d’informations concernant NAS, visitez notre site web: www.NAS.aero

