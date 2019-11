Nahyan bin Mubarak inaugure le sommet mondial de la tolérance à Dubaï

Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et président du conseil d'administration de l'Institut international pour la tolérance, a officiellement inauguré jeudi, le second jour du Sommet Mondial de la Tolérance dans sa deuxième édition. Sous le thème "La Tolérance dans le multiculturalisme : Réaliser les avantages sociaux, économiques et humains dans un monde tolérant", le Sommet, organisé cette année par l'Institut international pour la tolérance, membre des initiatives mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a attiré plus de 3 000 participants de plus de 100 pays et 70 orateurs du monde entier.



L'événement a présenté un ensemble de sessions et d'ateliers interactifs axés sur quatre thèmes : la tolérance économique, sociale, culturelle et médiatique. Son objectif consiste à promouvoir la coexistence pacifique, le respect mutuel, l'acceptation de l’autre et la création de liens d'amitié entre les peuples, peu importe leurs religions, croyances, cultures ou langues.



La cérémonie spéciale, tenue au Centre de Conférence et d'Evénements à Madinat Jumeirah à Dubaï, a été inaugurée par le lancement d’une vidéo intitulée "L’Humanité et l’Accès à un monde tolérant". Celle-ci met la lumière sur le rôle fondamental de la tolérance dans le processus de paix et de sécurité dans le monde. SE Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan a déclaré que le sommet, honoré par le généreux patronage de SE Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis, et souverain de Dubaï, sert de plateforme mondiale prestigieuse incitant au dialogue et à la collaboration pour le bien-être de tous.



Il a souligné : "Ce sommet vise à compléter les efforts déployés par les UAE pour servir la société et les êtres humains de la région et du monde". Citant Son Excellence Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il a ajouté : "Ce qui nous rend fiers de notre pays n'est ni la hauteur de nos bâtiments, ni la largeur de nos rues, ni l'ampleur de nos centres commerciaux, mais plutôt l'ouverture et la tolérance de notre nation".



L'événement comprenait des débats, des ateliers et une bibliothèque numérique spécialisée avec plus de 80 publications et recherches spécialisées. Il a présenté 36 projets réalisés par des étudiants de 16 universités locales et internationales et une exposition à laquelle ont participé plus de 35 entités gouvernementales locales et internationales, présentant leurs pratiques et programmes visant à diffuser les valeurs de tolérance, de justice et d'égalité.