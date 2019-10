Naïr Abakar mobilise les tchadiens pour un élan citoyen massif

Le président de la plateforme « citoyens sans frontières », Naïr Abakar, a annoncé ce dimanche 20 octobre, la signature d’une convention avec 25 associations de la ville de N’Djamena, afin d’impliquer de manière plus massive l’ensemble des citoyens du Tchad.



L’évènement qui a eu lieu au Palais du 15 janvier, entre dans le cadre des préparatifs de l’édition 2019 de la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique.



« 25 structures associatives à travers le pays et œuvrant pour la conscientisation et la sensibilisation sur la culture de l’esprit patriotique et le civisme, ont rejoint la plateforme en signant la charte citoyenne », a indiqué Naïr Abakar.



L’édition 2019 de la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique se déroulera du 26 octobre au 2 novembre 2019. Elle sera axée sur le thème : « la sécurité routière et les travaux communautaire ».



Selon Naïr Bakar, « le concept de citoyenneté se veut source d’un souffle nouveau, d’une ère nouvelle dans le comportement quotidien du peuple tchadien. »



La première édition qui s’est tenue du 23 au 29 août 2018 fut marquée par diverses actions tant citoyennes qu’environnementales, notamment la lutte contre la salubrité avec le ramassage des ordures et le nettoyage des rues, ou encore la lutte contre la désertification par le biais de la mise en terre de 25.000 plants d’arbres sur toute l’étendue du territoire.



La prochaine semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique aura lieu avec le soutien des officiers des forces de défense et de sécurité, des forces de l’ordre, des agents du ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, et du ministre de l’Environnement.



« Cette nouvelle édition se veut innovatrice et constituera un tournant décisif dans le combat quotidien, tant par sa forme que par son contenu. Adoptant une nouvelle forme inclusive, elle verra la participation d’association nationales, à travers le réseau « citoyens sans frontières » qui a été mis sur pied afin d’impliquer de manière plus massive l’ensemble des citoyens du Tchad », souligne Naïr Abakar.



D’après lui, le réseau ne se limitera pas seulement au Tchad ; « les citoyens sans frontières sont présents dans tout l’Afrique et conformément à notre désir national de changer notre quotidien. La semaine de la citoyenneté sera marquée par des actions citoyennes, patriotes et panafricaines dans plusieurs pays d’Afrique », assure Naïr Abakar.