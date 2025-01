Naissance de l'AMAPA-Tchad : Un espoir pour les personnes âgées

L'Association Médicale pour l'Assistance aux Personnes Âgées en Afrique (AMAPA-Tchad) a officiellement lancé ses activités le 18 janvier lors d'une cérémonie à la maison de quartier de Chagoua, dans le 7ᵉ arrondissement de N'Djamena.





Dans son discours, le coordinateur de l'association, Barma Djibrine, a exposé les objectifs de l'AMAPA, qui s'appuie sur l'expérience de ses membres pour répondre aux besoins des personnes âgées. Il a déclaré : « Notre association vise à améliorer l'espérance de vie des habitants du Tchad et de l'Afrique en mettant en œuvre des actions adaptées, telles que l'aide, les conseils et le maintien à domicile des personnes âgées. »





L'AMAPA-Tchad joue un rôle essentiel en matière d'insertion sociale, en offrant un soutien à domicile aux personnes âgées handicapées nécessitant une assistance morale, physique ou matérielle. L'association s'investit également dans des initiatives liées au développement durable, à la médecine et à l'économie sociale, cherchant à garantir dignité, respect et assistance aux aînés.





Le Dr Guende Baou Gabriel, représentant des personnes âgées, a souligné le manque de maisons de retraite et l'insuffisance de l'accompagnement médical et alimentaire pour les seniors au Tchad. Il a exprimé l'espoir que l'AMAPA incitera l'État, ses partenaires de développement, la Banque mondiale et les particuliers à se mobiliser pour assurer la protection sociale de cette population, qui représente une source d'inspiration pour les générations futures.