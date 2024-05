Nassir Idriss Adam a représenté le Tchad aux Réunions de l'UIT-D à Genève

Ces réunions ont fourni une plateforme cruciale pour les pays afin de partager leurs expériences et de collaborer sur le développement des télécommunications et de la télémédecine. M. Adam a joué un rôle actif dans ces discussions, en représentant les efforts du Tchad pour améliorer l'accès aux soins de santé pour ses citoyens grâce à la technologie numérique.



Les travaux de la commission d'études 2 de l'UIT-D portent sur les applications des télécommunications et des TIC dans le domaine de la santé. Les réunions de Genève ont permis de discuter d'un large éventail de sujets, notamment l'utilisation des technologies mobiles pour la prestation de soins de santé, le développement de dossiers de santé électroniques et la télémédecine et la télésanté.



Les conclusions de ces réunions contribueront à orienter les travaux futurs de l'UIT-D dans le domaine de la santé numérique. M. Adam a exprimé son engagement à continuer à travailler avec l'UIT-D pour promouvoir l'utilisation des TIC afin d'améliorer la santé des populations dans le monde entier.



La participation de M. Adam à ces réunions souligne l'engagement du Tchad à utiliser les technologies numériques pour transformer son système de santé. Les discussions et les collaborations qui ont eu lieu à Genève contribueront à faire progresser le développement de la santé numérique au Tchad et dans d'autres pays.