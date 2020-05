National Aviation Services (NAS) fait don de kits de diagnostic rapide au ministère de la Santé ougandais

National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero), en sa qualite chef de file de provision de services d’assistance en escale international , a récemment fait don de kits de tests de diagnostic rapide (TDR) au groupe de travail national Covid-19 constitué par le ministère de la Santé ougandais.

Ces kits de détection rapide des anticorps IgG/IgM complèteront la surveillance sérologique et d’autres tests ciblés visant à estimer la proportion de personnes ayant développé une immunité contre le Covid-19. Le test donne des résultats en 10 à 15 minutes, avec des échantillons de sérum ou de sang.

Les 7 000 kits ont été acheminés en urgence à l’aéroport international d’Entebbe grâce à des dispositions spéciales prises par la direction de la Société au Koweït.

M. Nouamane Zahouani, Directeur général de NAS Ouganda, a remis les kits au Dr Diana Atwiine, Secrétaire permanente du ministère de la Santé ougandais.

Anciennement Entebbe Handling Services Limited (ENHAS), NAS Ouganda est le principal fournisseur de services d’escale de l’aéroport international d’Entebbe.

Interrogé sur cette donation, M. Zahouani a déclaré : « NAS est une entreprise internationale avec une forte présence en Ouganda. Les défis logistiques découlant des mesures de confinement ont ralenti les opérations de collecte et d’expédition des kits TDR destinés au dépistage local. En tant qu’entreprise de services d’assistance en escale, nous nous sommes appuyés sur notre expérience et notre expertise pour acheter ces kits au Koweït et en assurer l’expédition. En collaboration avec notre partenaire DHL, nous avons fait acheminer les kits en moins de trois semaines. À l’aéroport, nous avons également fait le nécessaire pour les dédouaner et les livrer au groupe de travail Covid-19 le plus rapidement possible. »

Présente dans plus de 45 aéroports d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud, NAS fournit des services d’assistance en escale à sept des dix principales compagnies aériennes. La Société exploite également 45 salons d’aéroport et offre une gamme complète de services connexes, notamment la gestion du fret aérien, l’ingénierie et la maintenance en ligne des aéronefs, de technologies aéroportuaires, d’opérations d’assistance au sol, de gestion de terminaux, de formation aéronautique, de solutions de voyage et d’accueil personnalisé.

M. Hassan El-Houry, PDG du Groupe NAS, a souligné : « Nous sommes heureux de pouvoir aider le ministère de la Santé ougandais en lui offrant ces kits tant attendus. En sa qualité d’entreprise internationale, NAS a une grande responsabilité sociale à l’égard des communautés avec lesquelles elle travaille. Malgré les problématiques que pose la pandémie de Covid-19, nous faisons tout notre possible pour lutter contre ce fléau. Outre cette contribution au groupe de travail Covid-19 en Ouganda, nos efforts consistent à assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement et la gestion des vols de rapatriement. »

