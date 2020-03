Né au Tchad avec son frère, combien de temps Pape Diouf y a vécu ?

Le 18 décembre 1951, Pape Diouf est né à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï au Tchad. Il y a vécu les six premiers mois de son existence, avant de partir au Sénégal.



"Il ne m'en reste qu'une trace administrative, mon extrait de naissance, mais pas une photo, pas une anecdote, évidemment pas un souvenir. Le Tchad était un pays de passage pour mon père, qui était mécanicien dans l'armée française", expliquait-t-il en 2013.



"Je ne suis jamais retourné à Abéché, cette ville du massif du Ouaddaï qui se situait sur le trajet des caravanes", a-t-il ajouté.



Son frère ainé Makhtar est également né au Tchad, à Fort-Lamy, l'ancienne capitale.



A l'époque, leur père a choisi d'emmener au Tchad sa deuxième épouse, la mère de Pape Diouf et Makhtar. De sa première épouse, le père de Pape Diouf avait eu quatre enfants, deux filles et deux garçons. "Mais seule ma mère l'avait accompagné au Tchad pendant les mois qu'il y avait passés avec l'armée française", selon "Mababa" Diouf, le nom initialement choisi par son père.



Pape Diouf est décédé ce mardi après avoir été infecté par la pandémie du coronavirus. L'annonce de sa mort suscite une vive émotion dans le monde entier. Il fût le premier dirigeant "noir" d'un club de foot français, l'Olympique de Marseille.