Niger-Allemagne : relance dynamique de la coopération bilatérale

Le Niger et l’Allemagne affichent leur volonté commune de redynamiser leur partenariat.



C’est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Laouli Labo, a présidé mercredi dernier à Niamey, une réunion de concertation intergouvernementale avec une délégation allemande conduite par le Dr Bernhard Braune.



Cette rencontre a permis aux deux parties d’examiner les priorités respectives de leurs gouvernements, et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération. Elle s’inscrit dans une démarche visant à insuffler un esprit de refondation à la relation bilatérale entre Niamey et Berlin.