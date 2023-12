Niger : L'ambassade de France ferme ses portes à « durée indéterminée »

La décision de la France de fermer son ambassade au Niger, suite au coup d'État du 26 juillet et aux violences orchestrées autour de l'ambassade, est le résultat des difficultés rencontrées pour assurer ses missions dans ce pays. Le ministère français des Affaires étrangères a souligné que malgré les demandes répétées et les correspondances adressées aux autorités compétentes du Niger, la réponse n'a pas été positive pour que l’ambassade puisse exercer de nouveau ses responsabilités dans des conditions normales.



Le communiqué signé par l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Etty, a informé que cette décision est prise à durée indéterminée. Cette situation a également entraîné la rupture des contrats des employés nigériens travaillant à l'ambassade.



Cette fermeture témoigne donc d'une impasse diplomatique entre la France et le Niger. Il reste à espérer que les deux pays trouveront rapidement une solution afin de rétablir un dialogue constructif et restaurer les relations bilatérales.