Niger : La ville de Maradi fait face à une crise humanitaire suite à des pluies torrentielles, au moins 14 morts

Au moins 14 personnes ont perdu la vie et environ une douzaine de blessés sont actuellement soignés au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Maradi selon les médias locaux.



Des centaines de maisons se sont effondrées, particulièrement dans les quartiers en contrebas tels que Maradawa, Bagalam, Mokoyo, Soura Bildi et Yan Belbellou.



Les infrastructures routières ont subi de graves dommages, avec des routes dégradées, certaines complètement coupées ou encore submergées. Les caniveaux d'évacuation ont été emportés.



Les autorités administratives et coutumières sont présentes sur le terrain pour soutenir les victimes et évaluer la situation.

Bien que le bilan officiel soit encore en cours d'évaluation, les pertes matérielles sont estimées à des milliards de CFA.



La ville de Maradi fait face à une crise humanitaire suite à des pluies torrentielles, avec des pertes humaines et matérielles considérables. Les efforts de soutien et de réhabilitation sont essentiels pour aider la population affectée.