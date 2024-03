Niger: Le pipeline Niger-Bénin officiellement mis en service

Avec une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur le territoire béninois, ce projet de pipeline constitue un système de transport par canalisation pour évacuer efficacement le pétrole brut produit au Niger vers les marchés internationaux en passant par le Bénin.



La section béninoise du pipeline constituera un système intégré avec la section nigérienne, ce qui permettra d'établir un lien solide entre ces deux pays voisins. Ensemble, ils assureront ainsi l'acheminement du pétrole brut jusqu'à la côte béninoise dans la commune de Sèmè-Kpodji.



Ce nouveau système sera également bénéfique pour les pays voisins tels que le Tchad, le Mali et le Burkina Faso. En effet, afin de soutenir ces pays dans leurs politiques énergétiques et répondre à leurs besoins en énergie, le Niger fournira du gasoil à ses trois voisins. Cette décision a été prise lors d'une réunion qui s'est tenue à Niamey le samedi 17 février entre les ministres de l'énergie des différents États concernés.



Cette collaboration régionale permettra non seulement aux pays bénéficiaires d'accéder à une source fiable et abordable d'énergie mais renforcera également les liens économiques entre eux.