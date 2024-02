Niger : Les autorités libyennes apportent leur soutien au peuple nigérien

Lors de cette rencontre, le Dr Abdoulhadi Lahouij a affirmé être venu au Niger afin d'affirmer le soutien inconditionnel de la Libye au CNSP. Il a souligné l'importance pour les deux pays d'unir leurs forces dans la lutte contre toutes formes d'instabilité et de menace régionale. Le Ministre des Affaires Étrangères libyen a également exprimé le soutien indéfectible de son gouvernement au peuple frère nigérien engagé dans la lutte pour la libération totale du pays.



La visite du Dr Abdoulhadi Lahouij revêt une grande signification politique et diplomatique. Elle témoigne non seulement du partenariat solide entre le Niger et la Libye mais aussi du rôle clé que joue le CNSP dans la stabilisation politique et sécuritaire du Niger. La rencontre entre les deux ministres marque un pas en avant vers un renforcement des relations bilatérales, notamment sur les questions économiques, sécuritaires et humanitaires.



Le Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a chaleureusement accueilli son hôte libyen et lui a exprimé sa gratitude pour ce geste marquant leur engagement mutuel à travailler ensemble pour promouvoir une paix durable dans la région. Il a souligné l'importance d'une coopération renforcée entre les deux pays afin de relever efficacement les défis communs auxquels ils font face.



Le gouvernement nigérien se réjouit donc du soutien apporté par la Libye dans sa quête pour une stabilité politique durable ainsi que pour répondre aux besoins socio-économiques pressants. Les échanges lors de cette audience ont permis aux deux parties d'établir une feuille de route visant à intensifier leur collaboration sur divers fronts tels que l'économie, l'éducation, le transport ou encore l'environnement.