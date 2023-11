Niger : Reçu à Niamey par la junte, Guillaume Soro salue l’«hospitalité exceptionnelle » du « peuple frère du Niger »

« J’ai eu l'honneur d'être reçu ce jour (lundi 13 novembre 2023, Ndlr) en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l'État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur », a annoncé M. Soro ce lundi dans un tweet.



« L'entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges », a ajouté l’opposant ivoirien.