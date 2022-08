Niger : baisse de 95% des frais de scolarité pour les étudiants tchadiens

Au centre des échanges : leur situation académique au Niger, notamment leurs conditions d'études dans les universités publiques. Une requête sur les frais d'inscriptions des étudiants tchadiens dans les universités publiques du Niger a été déposée.



"Nous avons demandons à l'autorité du Niger de nous traiter comme elle traite les étudiants nigériens, car pour nous, le Tchad et le Niger sont les mêmes, une même histoire, un même peuple , une même frontière, nous nous sentons chez nous", explique Abakar Hamat Hamdan, président de l'association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Niger.



Le ministre a transmis les doléances des étudiants tchadiens aux recteurs des huit universités publiques du Niger. Dorénavant, les étudiants tchadiens paierons 10.000 Fcfa au lieu de 200.000 Fcfa de frais de scolarité. Le tarif est donc identique à celui des étudiants nationaux.



​Pour les étudiants tchadiens, cette réduction des frais de scolarité était tant attendue. Ils adressent leurs remerciements aux autorités du Niger.



Près de 2000 étudiants tchadiens sont inscrits dans les universités publiques et instituts de formations professionnelles.