Niger : des millions d’enfants vulnérables en danger à cause de la crise

La crise qui sévit au Niger continue de représenter un danger de plus en plus grand, pour des millions d'enfants vulnérables dans le pays, a averti le représentant de l'UNICEF au Niger, Stefano Savi.



« La situation actuelle est très préoccupante, et ajoute un lourd fardeau à un paysage humanitaire déjà désastreux, où la prévalence de la malnutrition sévère chez les enfants est extrêmement élevée, l'une des pires de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale », a fait valoir M. Savi dans une déclaration publiée samedi et rapportée par ONU Info.



À l'heure actuelle, plus de deux millions d'enfants ont été touchés par la crise et ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Le responsable de l’UNICEF dans le pays signale que « même avant les récents troubles civils et l'instabilité politique au Niger, on estimait à 1,5 million le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition en 2023, dont au moins 430 000 enfants souffrant de la forme la plus mortelle de malnutrition ».



« Ce chiffre est susceptible d'augmenter si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper, et si une récession économique frappe les familles, les ménages et les revenus », a-t-il expliqué. Pendant ce temps, l’appui humanitaire continue.



Et l'UNICEF continue d'apporter une aide humanitaire aux enfants dans tout le pays, et a expédié des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi à 1 300 centres de santé en juillet. Cela devrait permettre de traiter 100 000 enfants dans les mois à venir, alors que la période de soudure se poursuit. Cependant, c'est loin d'être suffisant.