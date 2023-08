Niger : l’armée dénonce les accords militaires avec la France

Le pouvoir militaire nigérien dénonce les accords militaires (défense er sécurité) conclus avec la France, selon une déclaration du colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP.



Cette décision est motivée par « l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation » au Niger.



La dénonciation des accords pourrait remette en cause la présence de 1500 soldats français au Niger.



Un peu plus tôt, le ministre français des Affaires étrangères a durci le ton contre la junte nigérienne : "Après avoir pris en otage le Président élu de la République du Niger, ils se livrent à une campagne d’arrestations arbitraires contre les représentants démocratiques", selon la France qui "condamne ces violations graves des libertés fondamentales."