Niger : lancement des concertations régionales dans le cadre du dialogue politique

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a tenu les premières concertations régionales à Agadez, donnant le coup d’envoi du « dialogue national inclusif » qui devrait fixer la durée de la transition dans le pays.



C’est ce qu’a rapporté l’Agence France-Presse (AFP), se référant à des sources régionales. Les concertations se tiendront dans les huit régions du pays. Agadez, située dans le nord, où se trouve une base militaire américaine, est le premier à accueillir ces assises régionales.



Des officiers du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux ont assisté à la cérémonie à Agadez. Au total, près de 300 représentants d’élus, de chefs traditionnels, d’ex-combattants des rebellions touareg (1991-1995 et 2007-2009), d’organisations de jeunesse, de syndicats, d’ONG, ont participé aux concertations pour la région d’Agadez.



La durée de la transition et les principes fondamentaux devant régir cette période sont au cœur de ces concertations régionales. Le chef du gouvernement de transition a assuré que le dialogue national démarrerait « très bientôt ». Fin juillet, un groupe d’officiers militaires de la garde présidentielle du Niger s’est mutiné et a annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum.



Le CNSP, dirigé par le commandant de la garde Abdurahamane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays. Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont imposé des sanctions sévères contre les rebelles et ont exigé qu’ils libèrent Mohamed Bazoum, menaçant de recourir à la force.