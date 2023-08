Niger : visite de la sous-secrétaire d’État américaine pour les affaires politiques

Dans le cadre de l'évolution politique en cours au Niger, la sous-secrétaire d’État par intérim des États-Unis, Victoria Nuland, s'est rendue à Niamey pour exprimer la vive inquiétude des États-Unis et leur engagement résolu en faveur de la démocratie et de l'ordre constitutionnel.



Cette visite intervient alors que le pays fait face à des bouleversements politiques, suite à des tentatives extra-constitutionnelles de prise de pouvoir. Lors de sa visite, la sous-secrétaire par intérim a rencontré divers acteurs nigériens, dont des représentants de la société civile ainsi que des membres du groupe qui revendique le pouvoir au Niger.



L'objectif était de souligner les conséquences potentielles pour le Niger en cas de non-respect de son propre ordre constitutionnel. En particulier, cela pourrait entraîner la perte de ressources financières substantielles, destinées à soutenir à la fois l'économie et la sécurité du peuple nigérien.



Dans le contexte de préoccupations croissantes quant à la situation politique, les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide au gouvernement nigérien, tant que l'instabilité persiste. Cette mesure est motivée par la volonté de garantir que l'assistance fournie soit en cohérence avec les restrictions légales et les objectifs politiques des États-Unis.



La sous-secrétaire par intérim a souligné que l'évolution de la situation sera étroitement suivie et que les orientations en matière d'assistance seront réévaluées en conséquence. Durant sa visite, Victoria Nuland a également tenu à exprimer la reconnaissance des États-Unis envers le personnel américain et local de l'ambassade, pour leur engagement en faveur de la démocratie et de la stabilité au Sahel.



Elle a souligné l'importance du rôle de ces acteurs dans la promotion de ces valeurs essentielles et dans la facilitation de sa visite.