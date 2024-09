Nigeria : Aliko Dangote annonce un don pour aider les victimes des inondations à Maiduguri

Ce soutien financier, d'un montant total de 817 592 euros, a pour but d'aider les personnes affectées par ces inondations dévastatrices. Dangote a exprimé son engagement à contribuer à la relance et à la reconstruction des communautés touchées, soulignant l'importance de la solidarité dans les moments difficiles.



Cette initiative témoigne de l'impact social et humanitaire de l'homme d'affaires, visant à atténuer les souffrances des populations vulnérables et à soutenir les efforts de secours.