Nigéria : Ayetoro, la "ville heureuse" menacée par la montée des eaux

La ville d'Ayetoro, située dans l'État d'Ogun au Nigeria et fondée en 1947, était autrefois connue comme un "paradis" et surnommée la "ville heureuse". Cependant, elle est actuellement menacée par la montée des eaux marines, qui ont déjà englouti une grande partie de ses bâtiments.



Au cours des trois dernières décennies, la côte de Mahin a perdu plus de 10 kilomètres carrés, soit près de 60 % de ses terres, à cause de l'océan. Les chercheurs critiquent les méthodes des autorités nigérianes pour lutter contre l'érosion côtière.



Selon le Professeur Olusegun Dada, géologue marin, le gouvernement aurait dû commencer par des recherches sur les processus marins responsables de l'érosion. Il cite les forages pétroliers sous-marins, la déforestation des mangroves et l'érosion causée par les vagues comme principales causes de cette situation.