Nigeria : Les troupes de la FMM neutralisent 9 terroristes et récupèrent des armes

Le 18 juillet 2024, les troupes ont mené une opération offensive dans le village de Yashinti, dans la zone de gouvernement local (LGA) de Nganzai, dans l'État de Borno au Nigeria. Lors de l'échange de tirs, 4 terroristes ont été neutralisés. Les objets récupérés comprennent un fusil AK-47, 3 chargeurs de fusil AK-47 et 7 cartouches de munitions spéciales de 7,62 mm x 39 mm.



Lors d'opérations de nettoyage distinctes à travers Gajiram, Marram, Tumtumari, Layinma, Kulunkiya, Gadayi Tumtumari et Kodayi dans la LGA de Nganzai, les troupes ont neutralisé 4 autres terroristes qui tentaient de perturber les activités agricoles. Un garçon de 10 ans, Mustapha Bukar, qui avait été enlevé par les terroristes, a été secouru et a retrouvé sa famille. Les armes récupérées comprennent 2 fusils AK-47, 4 chargeurs et 30 cartouches de 7,62 mm et 30 mm.



De plus, les troupes de la FMM ont mené une embuscade nocturne à un point de passage terroriste identifié dans la LGA de Kukawa. Un terroriste a été neutralisé lors de cette opération. Les troupes ont récupéré un fusil AK-47, six chargeurs et 118 cartouches de 7,62 mm.



Ces opérations soulignent l'engagement continu de la FMM à restaurer la paix et la stabilité dans la région du bassin du lac Tchad. La neutralisation réussie des terroristes et la récupération des armes affaiblissent non seulement les capacités opérationnelles des insurgés, mais procurent également un sentiment de sécurité et de confiance aux communautés locales.