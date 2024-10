Nigeria - Tragique Accident d'Hélicoptère dans l'État de Rivers

Un drame aérien a endeuillé le Nigeria ce jeudi 24 octobre. Un hélicoptère transportant huit personnes, dont six passagers et deux membres d'équipage, s'est abîmé en mer au large de Port Harcourt, dans l'État des Rivières. Les autorités ont confirmé que tous les occupants de l'appareil sont portés disparus et présumés morts.



Les causes exactes de cet accident, qui s'est produit dans une région connue pour son activité pétrolière et où les conditions météorologiques peuvent être changeantes, font l'objet d'une enquête approfondie. Les enquêteurs examineront notamment les conditions météorologiques au moment du drame, l'état de l'appareil et les procédures d'exploitation.



Cette tragédie a suscité une vive émotion au Nigeria. Les familles des victimes sont sous le choc et les autorités locales ont mis en place un dispositif d'aide psychologique. L'enquête en cours permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.