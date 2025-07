Nigeria : Une attaque meurtrière attribuée au groupe Lakurawa fait 15 morts dans l'État de Sokoto

Le groupe terroriste Lakurawa, également connu sous le nom de "Lakurawa" ou "ce groupe armé", opère principalement dans la région frontalière entre le Nigeria et le Niger. Initialement formé pour l'autodéfense, le groupe a évolué pour se livrer à des exactions, des vols, et a fini par s'associer à des groupes djihadistes.





Lakurawa est composé de membres de diverses origines ethniques, incluant des Maliens, des Arabes, des Touaregs et des Peuls. En novembre 2024, les autorités nigérianes ont officiellement qualifié Lakurawa de groupe terroriste. Le groupe a été impliqué dans d'autres attaques meurtrières, comme celle du village de Mera dans l'État de Kebbi, où 15 à 25 personnes avaient été tuées. Son influence s'étend sur une zone comprenant environ 500 villages.





Les autorités locales appellent à une action rapide et décisive contre ce groupe.