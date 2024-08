Nigeria : la BAD approuve un prêt de 500 millions de dollars pour stimuler l’accès à l’électricité

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 19 juillet 2024 à Abidjan, l’octroi d’un prêt de 500 millions de dollars à la République fédérale du Nigéria en vue de financer la première phase du Programme de soutien à la transition économique, de gouvernance et énergétique (EGET-SP), un nouveau programme visant à accélérer la transformation de l’infrastructure électrique du pays et à améliorer l’accès à des sources d’énergie plus propres.



Ce prêt aidera à combler le déficit de financement du budget fédéral au cours de l’exercice 2024-2025 et soutiendra plus précisément la mise en œuvre de la nouvelle loi du pays sur l’électricité et du Plan pour la transition énergétique du Nigeria.



Le gouvernement nigérian a lancé un Plan pour la transition énergétique en août 2022, et en juin 2023, il a adopté une nouvelle loi sur l’électricité qui a décentralisé l’industrie de l’approvisionnement en électricité et préparé le terrain pour des investissements accrus des autorités infranationales et du secteur privé.



Le Plan pour la transition énergétique prévoit le développement, d’ici 2050, d’une capacité installée d’électricité de 250 gigawatts (GW), dont 90 % issus d’énergies renouvelables. Il donnera accès à la cuisson propre à l’essentiel de la population d’ici 2030, grâce au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au biogaz, à des biocombustibles tels que l’éthanol et à des réchauds électriques.



Le Programme de soutien à la transition économique, de gouvernance et énergétique soutiendra également la mise en œuvre de ces politiques, contribuant ainsi à améliorer l’infrastructure électrique du Nigéria, qui en a grand besoin, et accélérant la transition de millions de ménages et d’entreprises vers des sources d’énergie plus propres et renouvelables.



Le soutien de 500 millions de dollars apporté par le Groupe de la Banque au gouvernement fédéral du Nigéria est la dernière d’une série d’initiatives visant à soutenir la croissance économique du pays, la réduction de la pauvreté et les efforts de l’action climatique.



Le Programme de soutien à la transition économique, de gouvernance et énergétique concorde avec la nouvelle Stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque, avec ses priorités opérationnelles, les « High 5 » et avec le New Deal pour l’énergie en Afrique, qui a pour but d’arriver à un accès universel à l’énergie moderne d’ici 2030. En juillet 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Nigéria est estimé à environ 4,4 milliards de dollars.