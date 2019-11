Nigeria : le Conseil des ministres africains chargés de l'eau tient sa 12ème réunion à Abuja

Les experts et ministres africains chargés des ressources en eau se réunissent pour accélérer le développement et l'assainissement durables de l'eau sur le continent.



Le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW) tient sa 12ème réunion du Conseil exécutif (EXCO) du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2019. La réunion aura lieu à Fraser Suites à Abuja, au Nigeria. Au nombre des participants figurent des membres du Comité Consultatif Technique (CCT) de l'AMCOW venus de toutes les régions géographiques d'Afrique (nord, est, ouest et sud) et 15 ministres chargés des ressources en eau et de l'assainissement des mêmes régions.



AMCOW, un sous-comité de l'Union Africaine spécialisé dans le secteur de l'eau et l'assainissement, a son Secrétariat basé à Abuja, au Nigeria. Au cours des réunions annuelles du Comité exécutif, l’AMCOW examine les rapports sur les programmes de travail présentés par son Secrétariat afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie AMCOW 2018-2030, pour examiner et approuver les rapports et les plans analysés par le CCT, et pour fournir des directives et des décisions au Secrétariat. Toutes ces activités contribuent à accélérer la réalisation de l'engagement de l'Afrique envers l’ODD 6 et l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons.



Parmi les principaux points à l'ordre du jour des sessions des experts et des ministres, figurent l'examen du Plan opérationnel stratégique quinquennal de l'AMCOW pour la période de 2020-2024 (SOP 2020- 2024), divers rapports techniques, des rapports financiers et administratifs, et l'examen et l'approbation du Pan de travail et du budget pour 2020.



La réunion de haut niveau intervient à un moment où le secteur de l'eau et de l'assainissement du continent est confronté à des défis croissants liés à l'impact du changement climatique, à la croissance démographique, à la dégradation des écosystèmes, à la faiblesse des cadres politiques et au financement limité du secteur entre autres. On s'attend donc à ce qu'il fournisse des conseils et des orientations au Secrétariat de l'AMCOW et à ses partenaires sur la façon de travailler ensemble pour relever ces défis.



La réunion débutera par une session de trois jours du Comité Consultatif Technique (CCT) qui sera ensuite intégrée à la session ministérielle du Conseil exécutif le jeudi 21 novembre.