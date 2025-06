Nissan Magnite : un modèle stratégique dévoilé au Maroc pour conquérir l’Afrique

Le lancement du nouveau Nissan Magnite marque ainsi une étape clé dans la stratégie de développement de la marque. Ce modèle incarne bien plus qu’un simple véhicule : il reflète une vision tournée vers l’avenir, alliant design audacieux, technologies de pointe et un positionnement tarifaire compétitif, destiné à offrir un excellent rapport qualité/prix pour les particuliers comme pour les professionnels. Il redéfinit l’expérience de conduite en proposant un équilibre entre accessibilité, confort, sécurité et modernité.



Le directeur général de Nissan Maroc a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des équipes de Nissan, saluant leur engagement et leur appui, notamment sur le plan régional avec la participation de représentants de plusieurs pays africains.



De son côté, Jordi Vila, président de Nissan Africa, a qualifié ce lancement d’historique : « Nous lançons aujourd’hui la toute première version conduite à gauche du Nissan Magnite, faisant du Maroc le premier pays africain à en bénéficier. Ce véhicule sera ensuite commercialisé à travers d’autres pays du continent et au niveau international. »