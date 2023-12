Noël au Tchad : une célébration au milieu des défis

Le Rév. Dr. Djimtalngar Madjibaye a posé la question de savoir comment célébrer Noël au milieu des tragédies mondiales, en pensant aux enfants victimes de la violence des puissants, aux familles déchirées, aux otages, aux réfugiés fuyant les zones de conflit sous les bombes. Il a souligné que pour beaucoup de gens, cette période ne sera pas une fête en raison de la violence et de la barbarie qu'ils endurent. C'est dans ce contexte que l'Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad a choisi de célébrer Noël en mettant l'accent sur le thème "Fêter Noël au milieu des signes de la fin des temps".



Dans son discours, le Rév. Dr. Djimtalngar Madjibaye a évoqué la situation actuelle au Tchad, marquée par une période de transition politique qui touche à sa fin. Il a noté que la société est fragmentée et que la classe politique est divisée. Malgré certaines avancées, de nombreux défis subsistent pour atteindre les objectifs fixés, notamment le référendum récemment organisé et les élections présidentielles visant à rétablir l'ordre constitutionnel.



Il a également abordé d'autres problèmes auxquels le pays est confronté, notamment la pénurie de carburant qui a conduit à des files d'attente devant les stations-service et le manque d'accès à l'électricité dans certaines régions. Il a également mentionné la grève des enseignants, qui paralyse le système éducatif tchadien depuis des années, mettant en danger l'avenir de la jeunesse.



Le Rév. Dr. Djimtalngar Madjibaye a ainsi souligné que, malgré ces défis, il est essentiel de trouver des raisons d'espérer et de célébrer Noël avec compassion et solidarité envers ceux qui souffrent.