Par décret N°1983/PR/PM/MAACVG/2024 du 26 décembre 2024 et conformément aux modalités d'application des dispositions de l'article 313 de la loi N°034/CNT/2024 du 16 décembre 2024, il est interdit aux militaires en activité, quels que soient leurs rang et grade, ou ceux qui désirent s'engager dans l'Armée, d'assurer et/ou prétendre assurer cumulativement les fonctions de militaire et celles de Chef traditionnel notamment : Chef de race, Chef de Groupement, Chef de Cantons ou Sultans.