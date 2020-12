Nouveau siège de l'ONAMA : "Le Tchad est entré dans le 21ème siècle", ministre Communication

Le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene, a annoncé mardi que "de nouvelles grilles de programmes, avec une offre riche et diversifiée, sont élaborées pour être diffusées à partir du 1er janvier 2021" sur la télévision et radio nationale.



Avec l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), le ministre estime que "le Tchad est entré dans le XXIe siècle, paré d’outils de communication dignes des ambitions de ses dirigeants". Cherif Mahamat Zene a fait part de la "fierté nationale" que constitue le bâtiment de haut standing.



Il précise que l’ONAMA se doit de rester au plus près des attentes et des préoccupations des auditeurs et des téléspectateurs qu’il entend servir.



La prise en main efficace du bâtiment, et la maîtrise des équipements installés constituent des défis majeurs pour les journalistes et techniciens de l'ONAMA, reconnait le ministre. Il rappelle également d'autres défis : ceux d’améliorer et de diversifier les contenus des programmes et émissions de l'ONAMA.