Nouveaux bacheliers au Tchad : une journée d’orientation pour un avenir prometteur

Cette conférence-débat a été animée par plusieurs intervenants, dont le Dr. Djiddi Ali Sougoudi, Dr. Rozi Tchoui et M. Brahim Rozi.



Le président de l'AG-PRODESE, Adoum Dria Bourchi, a souligné que le baccalauréat représente un tournant décisif pour les futurs étudiants, leur permettant de construire leur propre avenir. Il a précisé que ce diplôme marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle aventure pleine de défis et d'opportunités. Cependant, ce passage vers l'enseignement supérieur peut parfois sembler complexe et intimidant. C'est pourquoi l'Association Gawaimâ a pris l'initiative d'organiser cette journée, convaincue qu'une bonne information est la clé d'une orientation réussie.



Adoum Dria Bourchi a également ajouté que cette journée est une occasion pour les nouveaux bacheliers d'interagir avec des experts de divers domaines, de poser leurs questions et d'explorer les multiples options qui s'offrent à eux après leurs études secondaires.



Il a exhorté les futurs étudiants à poursuivre leurs études dans des universités disposant d'enseignants compétents et qualifiés dans leurs domaines respectifs. « Sachez que votre avenir est entre vos mains », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il n'y a pas de choix facile ou difficile, mais il est important de faire un choix éclairé, qui corresponde à vos compétences et à vos rêves. »