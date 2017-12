Nouvel an 2018 : message de vœux du CNRD aux Tchadiens

Camarades militantes, camarades militants,

Chers compatriotes,



L’année 2017 se termine malheureusement sur fond d’incertitude et d’absence de perspective pour notre pays.



Le climat socio-politique reste tendu depuis le hold-up électoral de 2016. En outre, notre pays subit aussi de plein fouet une crise économique et financière due à la mauvaise gestion et la conduite hasardeuse des affaires de l’État.



Sur le plan international, l’année, qui se termine, a été marquée par la rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et le Qatar, et le décret migratoire du président Donald Trump interdisant l’entrée du territoire américain aux ressortissants de notre pays. Enfin, une grave accusation de corruption de la justice américaine contre le président Idriss Déby clôture l’année 2017.



Le Conseil National de la Résistance pour la Démocratie créé en 2017 sera de tous les rendez-vous en 2018 aux côtés des Tchadiens épris de justice et de démocratie.



La situation peu reluisante de notre pays nous incite à plus de détermination pour combattre l’injustice avec vigueur et résistance. Nous formulons nos vœux les meilleurs à toutes les militantes et tous les militants du CNRD et à tous nos compatriotes avec plus d’espoir et d’enthousiasme pour un changement politique dans notre pays en cette nouvelle année:



– Que 2018 soit l’année du changement tant attendu ;

– Que 2018 soit une année de prise de conscience collective au niveau des forces politiques et sociales du pays pour l’intérêt de notre nation ;

– Que L’État Tchadien retrouve en cette nouvelle année ses valeurs et sa place dans le concert des nations.

Camarades militantes, camarades militants,



Chers compatriotes,



Au nom du Bureau exécutif et à mon nom propre, je souhaite à chacune et à chacun de vous ainsi qu’à vos proches une bonne et heureuse année 2018.



Pour le Bureau exécutif

Le président, Dr Abakar Tollimi