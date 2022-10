Nouvelle recherche : la finance mobile peut augmenter le PIB national

Menée par Vodafone Group, Vodacom Group, Safaricom et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une nouvelle recherche indique que le déploiement et l’adoption réussis de services financiers mobiles sont associés à un impact positif sur la croissance du PIB dans les marchés en développement, car ils aident les entreprises à réduire leurs coûts, à accéder au crédit pour investir et à entrer en contact avec des consommateurs qui étaient auparavant exclus des services financiers.



La recherche par modélisation économétrique, qui a porté sur 49 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, a révélé que les pays disposant de services d'argent mobile performants, affichaient un taux de croissance annuel du PIB par habitant jusqu'à un point de pourcentage supérieur à celui des pays où les plateformes d'argent mobile n'avaient pas connu de succès ou n'avaient pas été introduites.



Sur la base de recherches antérieures menées par la Banque mondiale, sur le lien entre la croissance économique et la réduction du nombre de personnes vivant dans la pauvreté, cette croissance du PIB par habitant signifie que les pays ayant réussi à adopter l’argent mobile ont pu réduire la pauvreté d’environ 2,6 %.



L’analyse a été réalisée dans le cadre de la campagne Africa.Connected des entreprises, une initiative visant à favoriser le développement durable par la collaboration, et à aider à combler les fossés qui empêchent le progrès dans les secteurs économiques clés de l’Afrique.



Les résultats figurent dans un nouveau document de recherche intitulé Digital Finance Platforms to Empower All, le quatrième document de recherche élaboré et publié dans le cadre de la campagne Africa.Connected.