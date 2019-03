"Nul n’a le droit de déstabiliser le Tchad sur l’autel de ses intérêts", Mahamoud Ali

La Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC) a tenu hier, samedi 2 mars 2019, au Palais de 15 janvier, un meeting pour appeler les citoyens à préserver la paix et la stabilité "dans notre cher et beau pays le Tchad". Elle demande à tous ses compatriotes de "s’approprier la paix et d’en faire d’elle, un levier essentiel pour accompagner la marche irréversible que connaît le Tchad."



Le président de la CASAC, Mahamoud Ali Seid affirme que la préservation de cette paix demeure pour lui, un devoir patriotique sacré. Selon lui, cette évolution est la résultante incontestable de la paix qui prévaut dans notre pays. « La paix vaut autant que toutes les autres contingences, c’est pourquoi, nous demandons à tout un chacun de prêcher perpétuellement les valeurs de paix partout où il se trouve. La paix doit être le seul réceptacle de toutes nos espérances. Nul, nul n’a le droit de déstabiliser notre pays le Tchad sur l’autel de ses intérêts. L’intérêt collectif national doit être toujours privilégié par tous », explique le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.



La CASAC appelle "tous les tchadiens à cultiver l’amour de la patrie et à œuvrer sans relâche pour que notre pays soit à l’abri de toutes les péripéties et autres traquenards pouvant être ourdis par les ennemis de la paix."



Elle dit "apporter son soutien à toutes les initiatives de préservation de la paix dans son cher et beau pays, le Tchad et réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement de la République du Tchad, qui lutte sans merci, contre les ennemis du pays".