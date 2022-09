OCI : le Tchad représenté à la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports

À son arrivée, la délégation a été émerveillée par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par les autorités saoudiennes et le consul général du Tchad à Djeddah, Ahmat Absakine Yérima, entouré de son staff.



Le ministre et sa délégation ont pris part à la 5ème session de la Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenue du 7 au 9 septembre 2022 à Djeddah en Arabie Saoudite.



Les travaux de cette session sont placés sous le thème : « développement de la jeunesse et des sports pour une Ouma solidaire ». Les assises ont été axées sur l’étude des moyens pour renforcer les capacités des jeunes et développer les sports dans les États membres de l’OCI.



La conférence a permis de diagnostiquer les différents défis auxquels sont confrontés les États membres dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, y compris les moyens pour faire face aux répercussions économiques et sociales de la pandémie du nouveau coronavirus sur la jeunesse.



Cette 5ème session était également l’occasion pour les États membres et les institutions travaillant dans les domaines de la jeunesse et des sports de présenter leurs propositions et contributions pour la mise en œuvre de la stratégie Jeunesse de l’OCI, ainsi que son plan d’action pour le développement du sport.