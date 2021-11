OCI : le diplomate tchadien Hissein Brahim Taha installé ce 17 novembre

Le diplomate tchadien Hissein Brahim Taha sera installé ce 17 novembre dans ses nouvelles fonctions. Il a été désigné en novembre 2020 au poste de secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) au cours de la 47ème session du comité des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation qui s'est ouverte vendredi à Niamey, au Niger.



Hissein Brahim Taha va remplacer le saoudien Yousef Bin Ahmed Bin Abdul Rahman Al – Othaimeen. Ce poste est l'un des principaux organes de l'OCI avec le sommet islamique et le conseil des ministres des Affaires étrangères.



“Je voudrais souhaiter pleine réussite à notre compatriote Hissein Ibrahim Taha et son équipe”, a déclaré Mahamat Idriss Deby, président du CMT.



Ex-ministre des Affaires étrangères, Hissein Brahim Taha a notamment été ambassadeur du Tchad en France et conseiller à la Présidence de la République.