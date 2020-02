ODD en Afrique francophone : L'ISSEA au rendez-vous de la sensibilisation pour le suivi

Une journée de sensibilisation sur le suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique Francophone a été organisée le jeudi 30 janvier 2020, en salle de conférence de l’hôtel Mont Fébé à Yaoundé, par l'Institut de Formation et de Recherche en Démographie (IFORD) et l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA), avec l'appui financier d'Expertise France (Projet SODDA) et d'AFRISTAT, sur le thème : « le rôle du Statisticien et du Démographe ».



L'objectif principal de la journée était de sensibiliser les étudiants de l'IFORD et de l'ISSEA, les responsables d'institutions publiques et de la société civile ainsi que les partenaires au développement sur l'utilité d'un suivi des progrès dans la réalisation des ODD. Elle visait également à promouvoir son appropriation en tant qu'outil d'aide à la décision politique pour le développement des Etats.



L’activité a été parrainée par la Commission de la CEMAC, représentée par Monsieur Henri Lucien TICKY, Expert Principal Chargé des Questions Institutionnelles qui a ouvert les travaux à 10h précises. Pr Hélène KAMDEM, Directeur Exécutif de l’IFORD et le Dr. Francial Giscard Baudin LIBENGUE DOBELE-KPOKA, Directeur Général de l’ISSEA ont conjointement présidé les travaux.



Environ 250 participants nationaux et internationaux ont pris part à cette journée de sensibilisation. Plusieurs thématiques ont été présentées par les experts du PNUD (Yaoundé, Cameroun), de l’UFPA (WCARO, Dakar, Sénégal), de l’IFORD, de l’ISSEA et de l’INS (Yaoundé, Cameroun) sur l’état de mise en œuvre des ODD en Afrique, la place des ODD dans la formation des statisticiens et démographes, l’expérience du Cameroun dans le suivi des ODD, le dispositif de suivi-évaluation des ODD.



Au terme de la journée, les participants ont été édifiés sur la nécessité d’un suivi des progrès dans la réalisation des ODD et ont formulé quelques recommandations à l’endroit des décideurs pour une meilleure appropriation du mécanisme en tant qu’outil d’aide à la décision politique pour le développement des Etats.



Pour le Directeur Général de l’ISSEA, « Nous sommes résolument engagés dans le cadre de la réforme en cours au sein de l’Institut à prendre en compte les ODD dans la formation de nos apprenants », a-t-il déclaré à la fin des travaux.



Rappelons que le Projet SODDA (Projet d'Appui au Suivi des ODD en Afrique) est financé par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères Français avec pour but de répondre aux besoins grandissant en termes de qualité et de disponibilité des données statistiques pour la mesure des progrès réalisés dans le cadre des ODD. Géré et coordonné par Expertise France en partenariat avec AFRISTAT et l'INSEE, ce projet a pour objectif principal de développer une réflexion intégrée sur les indicateurs de suivi des ODD que les pays francophones pourront ainsi valoriser à l’échelle internationale.