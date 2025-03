OHADA au Tchad : Le CADOT marque 10 ans d’actions et lance ses activités 2025

Après les mots de bienvenue prononcés par le président du comité d’organisation, un bilan des dix années d’activités du CADOT a été présenté. Le président de la Commission nationale OHADA du Tchad a souligné que cette célébration marque non seulement une décennie de travail et d’engagement, mais aussi une étape cruciale dans le processus de renforcement de l’intégration juridique en Afrique. Il a rappelé que l’OHADA repose sur les principes d’harmonisation du droit des affaires et de promotion d’un environnement juridique fiable et prévisible. Le CADOT, a-t-il ajouté, a joué un rôle essentiel au cours de cette décennie en formant des juristes, en organisant des séminaires, et en facilitant l’accès à l’information juridique.



Le chef du service de coopération de l’ambassade de France au Tchad, représentant l’ambassadeur, a salué la qualité de la coopération franco-tchadienne, affirmant que la France se tient aux côtés des Tchadiens pour relever les défis de demain. Il a évoqué les 12 chantiers prioritaires définis par les autorités tchadiennes et rappelé que 47 projets sont soutenus par la France pour un montant de plus de 70 millions d’euros. Il a conclu en soulignant la force du lien entre la France et le Tchad.



Avant le lancement officiel, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a animé une leçon inaugurale sur le thème : « Les défis de l’harmonisation du droit des affaires en Afrique avec l’avènement de la ZLECAF ».



Dans son discours de lancement, le ministre de la Justice, M. Youssouf Tom, a affirmé que cette célébration est bien plus qu’un simple événement commémoratif. Elle constitue le couronnement de dix années d’efforts collectifs et constants en faveur de la promotion et de la vulgarisation du droit OHADA au Tchad. Il a salué le dynamisme et le professionnalisme du CADOT, qui a su gagner l’estime du ministère de la Justice – son principal partenaire – mais aussi d’acteurs majeurs tels que l’Ambassade de France, l’Association pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA), ainsi que les ordres professionnels : le Barreau des avocats, l’Ordre des notaires et la Chambre nationale des huissiers.



Au nom du gouvernement, le ministre de la Justice a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires, pour leur soutien technique, intellectuel et logistique, ayant permis au CADOT de se positionner comme un acteur incontournable du droit OHADA au Tchad.