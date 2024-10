OIM salue l'engagement du Tchad face aux crises multiples

Amy Pope, Directrice générale de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a souligné l'importance du Tchad dans ce contexte complexe. Le Tchad a accueilli de nombreux réfugiés soudanais, fournissant une assistance humanitaire et des ressources essentielles.

En tant que pays voisin, le Tchad a joué un rôle central dans la coordination des efforts régionaux pour répondre à la crise.



Cependant, la capacité du Tchad à continuer ces efforts est mise à l'épreuve par des conditions climatiques extrêmes. Des inondations récurrentes ont eu un impact dévastateur sur les infrastructures et les communautés. Les sécheresses affectent l'agriculture et la sécurité alimentaire, exacerbant les défis pour la population.



Le rôle du Tchad dans la réponse à la crise soudanaise est crucial, mais il doit naviguer dans un environnement de défis internes importants. L'engagement international et le soutien à la fois pour la crise soudanaise et pour la résilience face aux catastrophes naturelles sont essentiels pour aider le Tchad à gérer cette double crise.



Le Tchad, pays sahélien déjà fragilisé par des crises récurrentes, a démontré une résilience remarquable en accueillant les réfugiés soudanais. Cependant, le pays a besoin d'un soutien international accru pour faire face à l'ensemble des défis humanitaires auxquels il est confronté. La communauté internationale doit se mobiliser pour aider le Tchad à surmonter ces épreuves et à offrir un avenir meilleur à ses populations.