OMS Tchad et ses partenaires renforcent la gestion des vaccins au Tchad

Un atelier de travail technique, réuni du 4 au 9 juillet 2024 à Koundoul, rassemble des experts de l'OMS, du Ministère de la Santé et de Gavi afin de réaliser un diagnostic approfondi de la situation actuelle de la gestion des vaccins au Tchad. Identifier les défis et les obstacles majeurs à une gestion efficiente et efficiente des vaccins. Formuler des recommandations concrètes et réalistes pour optimiser la gestion des vaccins dans le pays.



L'appui technique et financier de Gavi s'avère crucial pour la réussite de cet atelier. L'Alliance du Vaccin met à disposition son expertise de pointe et son soutien financier afin de permettre aux participants de l'atelier d'élaborer un plan national ambitieux et opérationnel.



Une gestion optimale des vaccins est un pilier fondamental pour garantir un accès équitable et pérenne à tous les vaccins vitaux pour les enfants tchadiens. La vaccination constitue un outil de santé publique majeur permettant de sauver des vies et de protéger les enfants contre des maladies graves telles que la rougeole, la poliomyélite et la pneumonie.



L'OMS Tchad réaffirme son engagement ferme à collaborer étroitement avec le Ministère de la Santé et Gavi pour renforcer la gestion des vaccins au Tchad et garantir la santé et le bien-être de tous les enfants tchadiens.