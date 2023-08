OMS : la province du Ouaddaï est la plus touchée par la crise des réfugiés au Tchad

Malgré la fermeture officielle de la frontière entre le Tchad et le Soudan annoncée le 15 avril, le Tchad a continué à accueillir des réfugiés fuyant le conflit armé au Soudan du Nord, éclaté le 15 avril 2023.



Au début de la crise humanitaire, on estimait à environ 60 000 le nombre de réfugiés arrivés dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et de Wadi Fira, dans l'est du Tchad. De nouvelles arrivées continuent d'être signalées chaque jour. À ce jour, le Tchad a déjà accueilli 51% des réfugiés soudanais.



Selon le rapport en date du 23 juillet 2023, un total de 329 177 réfugiés soudanais ont été recensés, dont 54,5% se trouvent à Adré, l'épicentre de la crise, ainsi que 48 180 retournés tchadiens depuis le début du conflit. Ces réfugiés et retournés sont répartis dans neuf districts sanitaires des trois provinces (Ouaddaï, Sila et Wadi Fira).



La province du Ouaddaï est la plus touchée avec 82,7% de l'ensemble des réfugiés venus au Tchad. Le rapport signale également un total de 2 357 blessés, dont 42 nouveaux cas enregistrés cette semaine. Ces blessés reçoivent des soins grâce à l'appui de MSF-F, PUI, CICR ainsi qu'une équipe internationale médicale d'urgence déployée par l'OMS.