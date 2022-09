ONU : le Tchad plaide pour le retour du Mali au sein du G5 Sahel

"Il a toute sa place à nos côtés. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme, stabiliser et développer le Sahel, sans une lutte commune et une mutualisation des moyens", a déclaré Awatif Altidjani Ahmed Koiboro.



"Nous espérons que nos frères maliens vont reconsidérer leur décision et réintégrer notre organisation commune. La porte du G5 Sahel reste toujours grandement ouverte pour les accueillir", a ajouté la secrétaire d'État du Tchad aux Affaires étrangères.



Le Mali justifie son retrait du G5 Sahel par le refus du Tchad de respecter le principe de présidence tournante à la tête de l'organisation, sous l'influence étrangère.