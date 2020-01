Offre de stage au Service économique de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine

Le Service Economique (SE) de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine, qui relève, en France de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Économie et des Finances), représente les administrations économiques et financières en Éthiopie et constitue également le correspondant des ministères techniques (énergie, transports, agriculture, etc.). Le SE… Read more […]

Le Service Economique (SE) de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine, q...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...