One Planet Summit à Nairobi : l’engagement de l’Afrique (14 mars 2019)

Le One Planet Summit rassemble les décideurs politiques et les acteurs du monde économique autour d’un objectif commun : la mise en œuvre de solutions concrètes pour accélérer la transition vers une économie bas-carbone et s’adapter au changement climatique. Faisant suite aux One Planet Summit de Paris (décembre 2017) et New York (septembre 2018), la […]

Le One Planet Summit rassemble les décideurs politiques et les acteurs du monde économique autour d’un objectif commun : la mise en œuv...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...